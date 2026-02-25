Сергей Кравчук принял решение продлить троллейбусный маршрут № 9 в Хабаровске

"Принял решение продлить троллейбусный маршрут № 9 до остановки «Улица Фруктовая». С такой просьбой обращались и жители города", - сообщил в своем телеграмм-канале мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Этот маршрут троллейбуса очень востребован в городе, его пассажиропоток почти сравнялся с троллейбусом № 1, дополнил глава города.

Официально новое место посадки будет внесено в расписание уже с 1 мая. До этой даты предстоит проработать и внести изменения в соответствующую документацию для утверждения маршрута «Комсомольская площадь – улица Фруктовая».

Сергей Кравчук напомнил, что в муниципальном предприятии МУП «ГЭТ» в рамках реализации президентского национального проекта «Кадры» функционируют бесплатные курсы по обучению профессии водителя троллейбуса. Важно отметить, что после успешного окончания учебного курса трудоустройство гарантировано. За дополнительной информацией по этой теме можно обратиться по телефону: 46-12-38.