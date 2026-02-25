Уголовные дела против Каспарова* об иноагентах и оправдании терроризма объединили

Замоскворецкий суд Москвы объединил уголовное дело по неисполнению Гарри Каспаровым* обязанностей иностранного агента с делом об оправдании терроризма.

Мера пресечения в виде заключения под стражу оставлена без изменения, сообщает ТАСС.

В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал экс-чемпиона мира по шахматам и оппозиционного деятеля Каспарова*. Ему было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма, дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

В декабре 2024 года против Каспарова* было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента).

* признан в РФ иноагентом, внесен в реестр террористов и экстремистов