25 Февраля 2026
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

В Раде призвали отомстить России и заблокировать на Украине Telegram

Депутат Рады Ярослав Юрчишин призвал каждого украинца совершить акт мести и отказаться от мессенджера Telegram, который для него олицетворяет Русский мир.

Он считает, что это "мягкая сила России", а украинцы "выбрали удобство и популярность вместо безопасности". Будто бы через Telegram Россия вербует украинцев. А сам мессенджер - это прямой доступ России к мозгам жителей республики. Лично Юрчишин решил закрыть свой канал и призвал сделать то же самое Зеленского, премьера Юлию Свириденко, главу Минобороны Михаила Федорова и других высокопоставленных лиц.

Позже депутат заявил, что заблокировать Telegram на Украине технически возможно, но для этого нет политической воли, поскольку в стране он остается крайне популярным – им пользуются 70-80% украинцев.

На днях, после теракта во Львове, в офисе Зеленского также призвали заблокировать мессенджер, который якобы используют российские спецслужбы против Украины. Накануне министр внутренних дел Украины Игорь Клименко предложил ввести ограничения для платформы, хотя признал, что о блокировке речь не идет.

Периодически на Украине призывают заблокировать Telegram, так как он давно превзошел по популярности "единый телемарафон", но пока никаких действий в этом направлении не предпринимается. Издание "Страна", пишет что режим контролирует почти все крупнейшие украинские Telegram-каналы, поэтому блокировка мессенджера не в его интересах.

Теги: украина, Telegram


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

