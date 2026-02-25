Для бывшего свердловского замминистра ЖКХ запросили 13 лет колонии строгого режима

Гособвинение озвучило желаемые сроки для бывшего заместителя министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрея Кислицына и экс-депутата Законодательного собрания региона Павла Мякишева. Обоих просят надолго отправить в колонию.

Кислицын и Мякишев обвиняются в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве соответственно. Их дело рассматривается Верх-Исетским районным судом Екатеринбурга с лета прошлого года.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на этой неделе по делу состоялись судебные прения. Сами Кислицын с Мякишевым отказались признавать свою вину. Государственный обвинитель попросил суд назначить:

бывшему замминистра энергетики и ЖКХ Свердловской области Андрею Кислицыну – 13 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 2-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности в госорганах на 15 лет;

экс-депутату ЗакСО Павлу Мякишеву – 10 лет колонии строгого режима, со штрафом в размере 2-кратной суммы взятки, с лишением права занимать должности в госорганах на 7 лет.

Приговор по этому делу будет вынесен 3 марта.

Напомним, что оба находились на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Однако в начале февраля суд поместил их в СИЗО из-за неоднократных нарушений меры пресечения.