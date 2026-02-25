Глава департамента образования мэрии Екатеринбурга может уйти в отставку

В мэрии Екатеринбурга намечаются кадровые перестановки в руководстве департамента образования. Об этом сообщает Telegram-канал "Екатеринбург. Главное", который связывают с городской администрацией.

Канал утверждает, что директор департамента Инна Гумбатова приняла решение о переходе на другое место работы и может уйти в отставку. Что это за место, не уточняется. На официальном портале Екатеринбурга чиновница все еще указана в своей должности.

Напомним, Инна Гумбатова возглавила департамент образования мэрии летом 2024 года. В прошлом году она рассказывала о готовности образовательных организаций к новому учебному году.