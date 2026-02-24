Британские власти не признают, что считают нужным снабдить Украину атомной бомбой

Британские власти не признают, что считают нужным снабдить Украину атомной бомбой, сообщают РИА Новости со ссылкой на Sky News.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие. По данным СВР, план европейских стран заключается в том, что Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой.

Представитель Даунинг-стрит, заявил, что в этом заявлении "нет ни капли правды".

Поставка на Украину Лондоном и Парижем ядерных взрывных устройств приведет к эскалации конфликта, создаст угрозы безопасности РФ, европейского региона, говорится в обращении Совфеда в парламенты Великобритании и Франции, Европарламент, а также в ООН, МАГАТЭ.