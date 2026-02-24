В Тюмени совершил незапланированную посадку самолет, летевший из Нового Уренгоя в Москву

Тюменской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в связи с незапланированной посадкой воздушного судна в аэропорту Рощино, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел 24 февраля 2026 года. Экипаж самолета авиакомпании "Ямал", выполнявшего регулярный рейс YC-89 по маршруту Новый Уренгой – Домодедово, после взлета доложил о нестандартной работе элементов механизации крыла.

В целях обеспечения безопасности командир воздушного судна принял решение следовать на запасной аэродром в Тюмень. В 20 часов 20 минут посадка в аэропорту Рощино прошла в штатном режиме.

Тюменская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на получение полагающихся услуг. Одновременно Новоуренгойская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по проверке соблюдения норм безопасности полетов.