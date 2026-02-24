24 Февраля 2026
Экономика Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников: Приоритет в оказании мер господдержки бизнесу - оборонная сфера и те, кто обеспечивает продовольственную безопасность

Итоги работы по оказанию мер господдержки предприятиям малого и среднего бизнеса Костромской области в 2025 году стали предметом обсуждения в администрации региона. Директор депэкономразвития Андрей Чепухин сообщил, что сформированная в регионе комплексная система поддержки позволила Костромской области занять 6 место в рейтинге регионов по вовлеченности населения в малый бизнес.

Так, на платформе центра «Мой бизнес» функционирует микрокредитная компания, гарантийный фонд поддержки предпринимательства, центры поддержки предпринимательства, прототипирования, поддержки экспорта, постоянную работу ведет фонд развития промышленности Костромской области.

Гарантийный фонд провел финансовую поддержку 130 предпринимателям, всего выдано 150 поручительств с объемом 658 млн рублей, в экономику области привлечено 1,8 млрд рублей кредитов, что на треть больше запланированных показателей. Микрокредитная компания выдала 88 займов 71 предпринимателю региона на сумму 207 млн рублей. Соответственно, экономия затрат бизнеса за счет получения доступных кредитных ресурсов в 2025 году составила 29,7 млн рублей. Центром прототипирования было оказано 30 услуг субъектам МСП по направлениям аддитивных технологий и металлообработки на сумму 507 тысяч рублей. 98 предпринимателей, воспользовавшись услугами центра поддержки экспорта, смогли принять участие в международных выставках, прошли консультирование по вопросам экспорта товаров.

В реализации федерального проекта «Производительность труда» (нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика") участвуют 23 предприятия региона. Как результат - время протекания производственных процессов снижено на 8%, выработка продукции на 1 работника увеличилась на 13%.

В 2025 году наблюдательный совет фонда развития промышленности Костромской области одобрил 2 заявки на приобретение нового оборудования на сумму 66 млн рублей, на 2026-2027 год уже поступили заявки от 16 предприятий.

Приоритет в организации мер поддержки - предприятия производственной сферы: АПК, текстильное и швейное производство, деревообработка, производство металлоизделий, оборудования, ювелирных изделий. Оказываемая финансовая помощь используется для пополнения оборотных средств, осуществления инвестиций и на рефинансирование банковских кредитов.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сергей Ситников по итогам обсуждения дал поручение департаменту экономического развития провести углубленный анализ сфер деятельности и направлений финансовой поддержки, которые оказывают предприятиям с тем, чтобы избежать перекоса в сторону пополнения оборотных средств.

Губернатор подчеркнул, что в первую очередь поддержку необходимо оказывать предприятиям, участвующим в исполнении оборонзаказа и обеспечивающим продовольственную безопасность региона, а также тем, кто инвестирует в развитие.

(2025)|Фото: t.me/sk_sitnikov

«Надо провести глубокий анализ и абсолютно четко понимать, какие цели мы решаем. Я уже ставил эту задачу. Приоритетом должно быть все, что связано с выполнением главной государственной задачи в стране, вопросами обороноспособности, а также с продовольственной безопасностью, питанием людей. Вот приоритет. И уж точно абсолютно рассматривать в первую очередь проекты, которые связаны с инвестированием», - определил задачу губернатор Сергей Ситников.

