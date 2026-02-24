Губернатор Кировской области предложил учредить День детских общественных объединений

Губернатор Кировской области Александр Соколов выступил с инициативой учредить новый государственный праздник Кировской области. Глава региона предложил 19 мая сделать датой празднования Дня детских общественных объединений.

"У нас на общероссийском уровне уже отмечается День защиты и детей и День молодежи. Предлагаю проработать вопрос о праздновании 19 мая Дня детских общественных объединений. У детских объединений должен быть свой праздник. Он объединит более 37 тысяч ребят – активистов и участников «Движения первых», «Юнармии», волонтерских отрядов, патриотических клубов. Прошу министерства молодежной политики, образования региона совместно с самим детским движением организации подготовить законодательную инициативу губернатора и направить ее в Законодательное Собрание области для рассмотрения", — подчеркнул Александр Соколов.