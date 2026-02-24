Осужденного из пермской колонии будут судить за пропаганду терроризма

Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение в отношении ранее осужденного гражданина, отбывающего наказание в исправительной колонии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе надзорного ведомства. Фигурант обвиняется в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, находясь в одной из исправительных колоний региона, демонстрировал другим осужденным видеозаписи, пропагандирующие и оправдывающие идеологию насилия, которой придерживаются террористические организации. Мужчина положительно оценивал содержание видеоматериалов и призывал сокамерников к участию в террористической деятельности.

Уголовное дело направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.