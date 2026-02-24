В тюменском селе жителям пересчитали плату за воду из-за опасных бактерий

Прокуратура Сорокинского района восстановила право жителей села Большое Сорокино на качественное холодное водоснабжение, сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве.

К проверке были привлечены контролирующие органы. Исследования проб воды из водозабора и резервуара чистой воды показали, что они не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям: зафиксированы превышения по содержанию железа, а также обнаружены обобщенные колиформные бактерии.

Прокуратура в судебном порядке обязала обслуживающую организацию произвести перерасчет в связи с поставкой некачественной воды. Восьми жителям села пересчитали плату за коммунальные услуги на общую сумму более 12 тысяч рублей.

Кроме того, эксплуатирующая организация провела мероприятия по очистке воды, подаваемой населению.