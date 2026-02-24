Авиапассажиры смогут показывать посадочный на экране гаджета

В российских аэропортах с 1 марта пассажиры смогут проходить на самолет, показывая посадочный талон на экране гаджета - смартфона или планшета. Новые изменения, которые внесло правительство, приравняли электронный посадочный к бумажному, сообщает Минтранс.



Теперь авиакомпании должны отправлять готовый электронный талон по тем контактам, которые указал пассажир при покупке билета. В электронном варианте обязательно будут указаны фамилия с инициалами, дата вылета, номер рейса, время окончания посадки и место в самолете.



Если номер выхода на посадку определен заранее, его тоже включат в талон, если нет - авиакомпания сообщит эту информацию через информационное табло или по объявлению в аэропорту.