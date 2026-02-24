Екатеринбургские нейрохирурги испытали единственный в России микроскоп с дополненной реальностью

Нейрохирургам Городской клинической больницы №40 Екатеринбурга посчастливилось протестировать технологическую новинку. В медучреждение на апробацию доставили первый и пока единственный в стране операционный микроскоп Leica с функцией дополненной реальности в комплекте приложений.

Как сообщает пресс-служба областного минздрава, микроскоп подходит для любого вида операций. Уникальная технология позволяет врачу максимально точно определить границы опухоли и увидеть цветное и более контрастное изображение патологических сосудов головного мозга. Аппарат находится в больнице уже две недели и за это время каждый врач-нейрохирург медучреждения попробовал оперировать с продвинутой оптикой.

С помощью этого микроскопа было выполнено 16 вмешательств, которые помогли жителям Свердловской области с различными заболеваниями. Одной из таких пациенток стала 58-летняя местная жительница, которая полгода страдала от потери обоняния и мучительных головных болей. Оказалось, что причиной тому было новообразование в головном мозге. Врачи определили точное местоположение и размер доброкачественной опухоли - 3/4/3 см., а "умный" микроскоп в ходе операции помог четко увидеть ее границы.

Такой подход позволяет не только качественно удалять новообразования, но и значительно снижать риски рецидива.