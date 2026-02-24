Хинштейн поручил проверить, нет ли картельного сговора в контрактах на уборку снега в Курске

Губернатор Курской области Александр Хинштейн поручил направить материалы в ФАС и прокуратуру по факту досрочного завершения контрактов на уборку Курска от снега.

Договоры с тремя подрядными организациями были заключены прежними курскими властями сразу на три года (2024–2026 гг.). При этом в этом году, по данным главы Курска Евгения Маслова, они уже выполнили объем работ, пришлось заключать еще контракты.

"Нет ли здесь в целом картельного сговора? Весь город отдали на уборку трем подрядчикам: что это за подрядчики - мы будем разбираться", - цитирует ТАСС Хинштейна.

Он также поручил проверить председателя горсобрания Владимира Токарева и фирму его жены "Интеграл-Строй" на конфликт интересов. Согласно заключенным трехлетним контрактам дороги и тротуары в Северо-западном и Юго-западном микрорайоне эта компания убирала за 387,5 миллиона рублей.