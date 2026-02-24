Депутат ГД: Пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами

В Госдуме высказались о покупке подписки Premium в Telegram на фоне возможного признания основателя мессенджера Павла Дурова пособником терроризма.

Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов полагает, что пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами. Покупки до момента возможного признания мессенджера запрещенным законны, сообщил в разговоре с "Звездой" Свинцов.

При этом Роскомнадзор (РКН) ведёт диалог с администрацией Telegram. Где-то он "шероховатый", но есть и "положительные подвижки", рассказал "Звезде" первый зампредседателя комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко. По его словам, мессенджер удалил "определенные аккаунты".

В Федеральной службе безопасности (ФСБ) России заявили о том, что действия руководителя Telegram Павла Дурова "расследуются в рамках уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Содействие террористической деятельности" УК России". По данным силовиков, речь идёт и о передаче данных пользователей по различным запросам иностранных государств, и об использовании Telegram для давления на участников специальной военной операции и их семьи, и о перехвате координат.

Информация об этом появаилась на фоне начала ограничений работы Telegram в России. Основаниями для замедления было названо то, что в Telegram не защищены персональные данные, нет реальных мер противодействия мошенничеству и использованию сервиса в преступных и террористических целях. А издание Baza сообщало, что Telegram и вовсе могут полностью заблокировать к 1 апреля.