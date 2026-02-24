Директор оборонного предприятия в Самарской области предстанет перед судом сразу по двум обвинениям

Волжский районный суд Самарской области проводит слушания по двум уголовным делам, фигурантом которых выступает руководительница оборонного завода в поселке Петра Дубрава, сообщает "КП". Прокуратура предъявляет директору обвинения в получении взятки, а также в превышении должностных полномочий при исполнении контрактов по государственному оборонному заказу.

Первое уголовное дело появилось в суде летом 2025 года, а второе добавилось осенью того же года. Суд назначил слушания по этим материалам на одни и те же даты, и рассмотрение идет параллельно. Следующее заседание, на котором руководитель вновь предстанет перед судом, состоится 25 февраля. Если вина будет доказана, подсудимой может грозить серьезное наказание, поскольку речь идет о нарушениях в особо важной отрасли и злоупотреблении властью на государственном предприятии.

Ранее сообщалось, что суд изменил меру пресечения бывшему председателю думы Красноуфимска Рустаму Гамалиеву - по требованию прокуратуры его отпустили из-под домашнего ареста.