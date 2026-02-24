Суд в Донецке приговорил иностранца к 14 годам колонии за службу в рядах ВСУ

Суд Донецкой Народной Республики заочно дал 14 лет строгого режима Арье Бен-Йегуде, который имеет гражданство Израиля и Великобритании, за то, что он воевал на стороне Украины как наемник.

По информации прокуратуры, Бен-Йегуда, которому 61 год, весной 2022 года пересек польско-украинскую границу и присоединился к Вооруженным силам Украины. Он прошел подготовку и участвовал в боях против российских военных в Донбассе до лета 2024 года. Иностранец служил сначала в Интернациональном легионе, а затем перешел в украинский националистический батальон "Арей" 129-й бригады территориальной обороны, который действовал на территории ДНР.

Следователи считают, что за участие в боях Бен-Йегуда получил денежное вознаграждение, сумма которого превышает 2,2 млн рублей. Суд признал его виновным по закону, который предусматривает ответственность за участие в военных конфликтах в роли наемника. Сейчас Арье Бен-Йегуду ищут по международной базе розыска.

