Названа мощность сработавшего у вокзала в Москве взрывного устройства

В Москве озвучена мощность сработавшего у вокзала взрывного устройства.

Она составила около 300 г в тротиловом эквиваленте, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Напомним, в ночь на вторник к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа, находившимся в служебном автомобиле и патрулировавшим площадь Савеловского вокзала, подошёл неизвестный, после чего "произошла детонация неизвестного устройства". В результате взрыва один сотрудник ДПС и сам преступник скончались на месте происшествия, еще двое полицейских госпитализированы.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "Незаконный оборот взрывных устройств".