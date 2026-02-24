В Перми простятся с журналистом, погибшем в зоне СВО в 2024 году

Погибшего в зоне СВО журналиста Алексея Рагутского похоронят в Перми на Северном кладбище. Прощание с ним состоится 26 февраля, сообщает Properm.ru со ссылкой на супругу журналиста.

Алексей Рагутский родился в Горнозаводске в 1972-м. Учился в УрФУ. В середине 90-х пришел работать на "Авторадио ТВ" корреспондентом, вел программу "За гранью". Потом работал в пермской "Звезде". Затем Алексей уехал в Балаково Саратовской области, работал там в газете "Суть".

Журналист ушел на СВО осенью 2023-го. Получил позывной "Соломон". С 21 января 2024 года перестал выходить на связь. Он писал, что им предстоит серьезная боевая задача, обещал вернуться, но попал в списки пропавших без вести. Потом сын журналиста получил извещение о смерти отца в ходе проведения специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР и Украины.

Рагутский награжден Орденом Мужества. В месте, где он погиб, велись ожесточенные бои, поэтому найти и опознать тело получилось не сразу.