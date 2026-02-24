Песков сообщил, почему продолжается СВО

В Кремле сообщили, почему продолжается специальная военная операция (СВО). Высказался пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Полностью, да, цели (специальной военной операции) ещё не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос, пишет РИА Новости.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию".