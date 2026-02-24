24 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Экс-председателя думы Красноуфимска отпустили из-под домашнего ареста

Суд изменил меру пресечения бывшему председателю думы уральского города Красноуфимск Рустаму Гамалиеву. По требованию прокуратуры его отпустили из-под домашнего ареста.
Читайте также:

Напомним, Гамалиева обвиняют в хулиганской стрельбе из охотничьего карабина во дворе дома. В конце декабря прошлого года его отправили в СИЗО, но уже в середине января отпустили под домашний арест.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, уголовное дело Рустама Гамалиева поступило в Красноуфимский районный суд в конце января. По закону, перед рассмотрением судья должен разобраться с мерой пресечения для обвиняемого.

Прокурор сочла необходимым заменить домашний арест Гамалиева на запрет ему определенных действий. В итоге суд принял такое решение. Экс-председатель думы Красноуфимска освобожден из-под домашнего ареста.

Ранее сообщалось, что Рустам Гамалиев признал свою вину в полном объеме. Бывшему политику может грозить до 7 лет лишения свободы.

Теги: домашний арест, суд, прокурор, дума, Красноуфимск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 28.01.2026 08:38 Мск Экс-председателю думы Красноуфимска грозит до 7 лет за стрельбу из карабина во дворе
Ранее 16.01.2026 14:43 Мск Бывшего председателя думы Красноуфимска отпустили под домашний арест
Ранее 26.12.2025 16:22 Мск Экс-председателя думы Красноуфимска Гамалиева отправили в СИЗО

