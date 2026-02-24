Сотни россиян не могут вернуться домой с Пхукета из-за задержки рейса

Около 300 граждан России уже больше суток не могут улететь с Пхукета из-за проблем с шасси самолета Azur Air, пишет SHOT. Самолет должен был доставить пассажиров в Минеральные Воды, но из-за технической неисправности рейс до сих пор задерживается, общее время ожидания превысило 33 часа.

Планировалось, что рейс вылетит вечером 23 февраля, однако после обнаружения неисправности отправление пришлось отменить. Перевозчик пообещал, что самолет отправится только 25 февраля в 6:40 по местному времени (2:40 по московскому времени).

Пассажиры пока остаются на Пхукете - их обеспечили питанием, напитками и поселили в гостиницах за счет авиакомпании.

Похожий случай с Azur Air произошел 6 февраля: тогда самолет на маршруте Пхукет - Москва вернулся в аэропорт сразу после вылета из-за обнаруженных неполадок с механизмом шасси.

