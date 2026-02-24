Песков: Россия учтет на переговорах информацию о планах передать Киеву ЯО

Информация о планах Британии и Франции передать Украине ядерное оружие будут учитываться в переговорах по урегулированию конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциально это чрезвычайно опасная информация", — цитирует его РИА Новости.

Представитель Кремля назвал замыслы Лондона и Парижа вопиющим нарушением всех норм международного права.

Напомним, в Службе внешней разведки (СВР) России полагают, что Англия и Франция могут передать Украине атомную или "грязную" бомбу. Лондон и Париж активно работают над решением вопросов предоставления Киеву такого оружия и средства его доставки. Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере, сообщает пресс-бюро СВР.