Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров УрФО по вводу новых коммунальных объектов

Тюменская область вошла в тройку регионов-лидеров Уральского федерального округа по вводу новых коммунальных объектов, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Фонд развития территорий подвел итоги работы по двум программам модернизации коммунальной инфраструктуры за четыре года: с привлечением льготных займов за счет средств ФНБ, с участием финансовой поддержки из федерального бюджета.

"В Уральском федеральном округе с 2022 года ввели в эксплуатацию 435 объектов, включая 652,9 км инженерных сетей и 13 площадных объектов, среди которых насосные станции, очистные сооружения и котельные", - сообщил генеральный директор ФРТ Василий Купызин.

В том числе в УФО обновили: 361 км сетей водоснабжения, 208 км тепловых сетей, 83 км сетей водоотведения. Из них 120 км - в Тюменской области.

"При поддержке ФРТ нам удалось реконструировать Жуковскую насосно-фильтровальную станцию в Тобольске, модернизировать котельные в Тюмени, отремонтировать и построить новые коммунальные сети в крупных городах, а также в Тюменском и Бердюжском округах. Тесная работа федеральных, региональных и муниципальных структур, ресурсоснабжающих организаций позволила улучшить условия проживания для более 120 тысяч жителей нашего региона", - отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев.

В целом в России с 2022 года по этим программам ввели более 2,5 тыс. объектов ЖКХ, в том числе 4,4 тыс. км сетей. Куратор программ - Минстрой России, оператор - ФРТ.