Из Екатеринбурга будут летать прямые рейсы в Оман

Маршрутную сеть екатеринбургского аэропорта Кольцово скоро пополнит арабское государство Оман.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, перелеты по маршруту "Екатеринбург – Салала" запланированы с 25 марта. Они будут доступны в составе турпакетов у крупных туроператоров. Прямые рейсы будет выполнять авиакомпания Oman Air на лайнерах Boeing 737 MAX 8.

Вылеты запланированы раз в 10-11 дней. Ожидается, что осенью этого года в расписании Кольцово появится еще и столица Омана – город Маскат.

