Уральский адвокат Качанов признал вину и "сдал" правозащитника Соколова

Уральский адвокат Роман Качанов признал свою вину в организации деятельности нежелательной организации - статье, по которой его обвиняют. Напомним, что по этой же статье проходит его коллега- адвокат Лариса Захарова, которая обвинения в свой адрес отрицает.

Как сообщает "Ъ-Урал" со ссылкой на собеседника агентства, Качанов не только признал вину, но и дал показания против другого фигуранта дела - Алексея Соколова, которому вменяют ст. 275 УК РФ "Государственная измена". По его словам, правозащитник большую часть находится в карцере из-за своего поведения и якобы уже "смирился", что проведет остаток жизни в колонии.

Сам же Соколов еще в ходе судебного процесса заявил, что вину не признает, а Захарову и Качанова, по его словам, поместили под стражу "в качестве заложников", чтобы он прекратил свою правозащитную деятельность.

Напомним, в декабре прошлого года силовики пришли с обысками к правозащитнику Алексею Соколову и адвокатам Ларисе Захаровой и Роману Качанову. По данным СМИ, они якобы осваивали гранты от организаций, признанных нежелательными на территории страны.

Захарову и Качанова поместили в СИЗО до 15 февраля 2026 года. Позднее суд изменил меру пресечения Качанову, поместив его под домашний арест до 15 мая. Что касается Алексея Соколова, Верх-Исетский районный суд оставил правозащитника под стражей до 15 июня 2026 года.