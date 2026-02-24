Жога поручил уделить особое внимание качеству питания в образовательных учреждениях Урала

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога провел оперативное совещание с главными федеральными инспекторами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, одной из тем стала организация питания в образовательных учреждениях УрФО.

"Прошу обратить особое внимание на качество питания в детских садах, школах, техникумах и вузах. Этот вопрос необходимо держать на постоянном контроле совместно с прокуратурой и Роспотребнадзором", - поручил полпред.

Напомним, недавно в Камышлове временно закрыли цех полуфабрикатов после массового отравления воспитанников и сотрудников детского сада в ХМАО – Югре. А Следственный комитет разбирается в ситуации в школах и детских садах Каменска-Уральского, где для детей готовят якобы из некачественных продуктов. Ранее родители обратились к главе ведомства Александру Бастрыкину, после чего тот потребовал доклад о расследовании.