Великобритания расширила антироссийский санкционный список

Великобритания расширила на 297 позиций санкционный список против России. В перечне оказались 240 юрлиц, 7 человек и 50 судов, говорится в документе на сайте британского минфина.

Так, под рестрикции попали: Точка банк, Фора-банк, Ак Барс банк, Абсолют, Транскапитал банк, Аверсбанк, Почта-банк, Синара.

Кроеме того, Британия ввела санкции против "Транснефти", компании "Газпром СПГ Портовая" и "дочек" Росатома. Речь идет об АО "Росатом Энергетические проекты", а также о связанной с госкорпорацией компанией Rusatom Overseas.

Также в рамках антироссийских санкций в черный список внесены две грузинские телекомпании - Imedi и POSTV. Их Лондон обвиняет в участии в "российской дезинформации".