24 Февраля 2026
Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"ЭнергосбыТ Плюс" будет начислять плату за обращение с ТКО в Свердловской области

Начиная с марта "ЭнергосбыТ Плюс" будет отвечать за начисление платы за обращения с твердыми коммунальным отходами в Свердловской области. Агентский договор был подписан между региональным филиалом компании и АО "Спецавтобаза".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "ЭнергосбыТ Плюс", изменения затронут 34 муниципальных округа, образования и района, среди которых: Артемовский, Асбестовский, Байкаловский, Белоярский, Березовский, Богданович, Заречный, Ирбитское, Среднеуральск, Сухой Лог, Каменский, Камышловский, Махневское, Малышевский, город Алапаевск, Алапаевское, Пышминский, Режевской, Сысертский, Тавдинский, Талицкий, Тугулымский, Туринский, город Екатеринбург, Слободо-Туринский, Таборинский. А также городских округов: Арамильский, Верхнее Дуброво, Верхняя Пышма, город Ирбит, Рефтинский, Каменск-Уральский, Камышловский, ЗАТО Уральский.

В компании отмечают, что для жителей многоквартирных домов, оплачивающих услуги по квитанциям от УК и ТСЖ, ничего не изменится. Нововведения коснутся только тех, кто находится на прямых договорах со "Спецавтобазой". Переход на единый платежный документ - рациональное и удобное решение для местных жителей.

Клиентам с задолженностью до 1 февраля текущего года придет квитанция с двумя строками: по услуге "Обращение с ТКО" - текущие начисления и "Долг за обращение с ТКО" - с информацией о дебиторской задолженности, перерасчетах и оплатах, проведенных в феврале 2026 года АО "Спецавтобаза".

Оплатить квитанцию можно будет:
в приложении, личном кабинете или на сайте "ЭнергосбыТ Плюс";
в приложении своего банка;
в любом офисе "ЭнергосбыТ Плюс";
в ближайшем офисе "Спецавтобазы";
в кассе любого банка.

При этом в пресс-службе «Спецавтобазы» подчеркивают, что в Екатеринбурге квитанция от «ЭнергосбыТ Плюс» придет только жителям частного сектора и владельцам домов в СНТ. Другие жители города, кто ранее находился на прямом договоре с региональным оператором, получат квитанцию «Единого Расчётного Центра» с отдельной строкой за услугу или отдельную квитанцию ЕРЦ по вывозу мусора за февраль в конце этого месяца. Оплатить её можно:
• на сайте, в мобильном приложении или в кассе «Фрисби»;

• в кассе или приложении своего банка; • в офисе «Спецавтобазы».

По вопросам начислений и оплаты услуги клиенты могут обращаться онлайн через Личный кабинет ЕРЦ или в ближайший офис ЕРЦ.

Напомним, что во избежание формирования задолженности производить оплату по квитанции рекомендуется до 15 числа каждого месяца.

Теги: ЭнергосбыТ Плюс, ТКО, плата, квитанция


