Учитель возмутился подменой смысла 23 февраля в школьных "Разговорах о важном"

В официальных материалах "Разговоров о важном" произошла подмена смысла праздника 23 февраля с военного на бытовой. Так считает учитель информатики из Петербурга Михаил Богданов.

В методичке приводились в пример папа, помогающий делать домашнее задание, и мама, которая "всегда пожалеет". Налицо явная попытка исказить смысл и вымыть из него армейский смысл, уверен педагог. Он приводит ссылку на страницу канала депобра Москвы "Московское образование", где приведены фотографии мужчин разных профессий, среди которых нет военных.

"Теперь это праздник ветеринаров, работников центра оказания госуслуг, сотрудников соцслужбы, учителей... В то время, когда на полях сражения погибают реальные Защитники Отечества, писать, что 23 февраля - это праздник ветеринаров и работников госуслуг, могут только враги", - написал Богданов.

Он называет это "диверсионной деятельностью в информационном пространстве".

Некоторые эксперты и публицисты также считают, что в целом праздник 23 февраля превратился просто в праздник мужчин, почти аналогичный женскому дню 8 Марта. Но из-за этого пропал праздник Вооруженных сил и военных. Потому что если это день всех мужчин, то у Русской армии нет своего праздника. Характерно, что в СССР это был День Советской Армии и Военно-Морского Флота. С 1993 года он стал называться Днем защитников Отечества, а с 2006 года - Днем защитника Отечества.



