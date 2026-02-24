В Хабаровске из-за коммунальной аварии без тепла остались более 200 зданий

В Хабаровске 207 объектов, включая 9 детских садов, 3 школы, 119 многоквартирных и 40 частных домов, остались без отопления и горячего водоснабжения из-за коммунальной аварии. В зоне отключения оказалась большая часть жителей Краснофлотского района.

Прорыв на тепломагистрали ТМ-33 произошел 23февраля. Сегодня к 10:00 авария была полностью устранена, сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

По его словам, с утра начался активный процесс восстановления теплоснабжения, на это уйдет не менее 2-3 часов. Ситуацию контролируют власти города, добавил губернатор.

По факту повреждения тепломагистрали возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).