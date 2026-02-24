В Прикамье владелец кафе, заразивший сальмонеллезом 87 человек, получил штраф

24 Февраля 2026
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети ВКино Народов много - семья одна
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная Республика Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная Республика Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская Республика Карачаево-Черкесская Республика Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная Осетия - Алания Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная область Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный округ Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Роскомнадзор замедляет Telegram

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Прикамье владелец кафе, заразивший сальмонеллезом 87 человек, получил штраф

В Кунгуре вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, по вине которого сальмонеллезом заразились 87 посетителей кафе "Shaurma-Cosmos", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Собранные следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора местному жителю 1992 года рождения. Он признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей.

Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе "Shaurma-Cosmos" в Кунгуре. В период с 29 по 30 января 2025 года он допустил нарушения санитарных норм, что привело к массовому заражению граждан. В результате употребления продукции кафе 87 человек обратились за медицинской помощью с диагнозом "сальмонеллез".

В ходе расследования выявлены многочисленные нарушения санитарных правил: отсутствие бактерицидного оборудования, несоблюдение поточности технологического процесса, из-за чего допускался прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе, обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.

Расследование уголовного дела находилось на контроле центрального аппарата СК России. Следователи провели масштабную работу: допросили свыше 50 свидетелей, признали потерпевшими 87 человек, провели осмотры мест происшествия и обыски, назначили и провели 88 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические.

На имущество осужденного наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.

Теги: отравление, шаурма, кишечная инфекция, Shaurma-kosmos, штраф


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.01.2026 09:50 Мск В Прикамье перед судом предстанет владелец кафе в котором отравились 87 человек
Ранее 05.02.2025 15:59 Мск Мясо хранилось на полу, в тепле: установлен производитель продуктов кунгурской шаурмячной, где отравились люди
Ранее 04.02.2025 08:30 Мск Россельхознадзор выявил в кунгурском кафе, где отравились 73 человека, продукты неизвестного происхождения
Ранее 03.02.2025 10:39 Мск Число отравившихся шаурмой в Пермском крае выросло до 73 человек
Ранее 31.01.2025 15:42 Мск У заболевших после покупки шаурмы пермяков выявлен возбудитель сальмонеллеза
Ранее 31.01.2025 14:20 Мск В Прикамье количество отравившихся шаурмой выросло с 14 до 25
Ранее 31.01.2025 12:12 Мск В Кунгуре 14 человек отравились шаурмой

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети