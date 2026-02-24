В Прикамье владелец кафе, заразивший сальмонеллезом 87 человек, получил штраф

В Кунгуре вынесен приговор индивидуальному предпринимателю, по вине которого сальмонеллезом заразились 87 посетителей кафе "Shaurma-Cosmos", сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Пермскому краю.

Собранные следователем Кунгурского межрайонного следственного отдела доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора местному жителю 1992 года рождения. Он признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем массовое отравление людей.

Следствием и судом установлено, что индивидуальный предприниматель является владельцем трех кафе "Shaurma-Cosmos" в Кунгуре. В период с 29 по 30 января 2025 года он допустил нарушения санитарных норм, что привело к массовому заражению граждан. В результате употребления продукции кафе 87 человек обратились за медицинской помощью с диагнозом "сальмонеллез".

В ходе расследования выявлены многочисленные нарушения санитарных правил: отсутствие бактерицидного оборудования, несоблюдение поточности технологического процесса, из-за чего допускался прямой контакт между пищевыми заготовками и готовой продукцией. В мясе кур, используемом в кафе, обнаружена бактерия сальмонелла кишечная.

Расследование уголовного дела находилось на контроле центрального аппарата СК России. Следователи провели масштабную работу: допросили свыше 50 свидетелей, признали потерпевшими 87 человек, провели осмотры мест происшествия и обыски, назначили и провели 88 судебных экспертиз, включая судебно-медицинские и санитарно-эпидемиологические.

На имущество осужденного наложен арест на сумму более 800 тысяч рублей. Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа.