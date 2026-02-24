Зеленский в годовщину начала СВО показал свой бункер

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 24 февраля 2026 г., в четвёртую годовщину начала специальной военной операции, выложил видео, на котором показал свой бункер.

Видео выложено дважды, потому что президент опубликовал два поста – на английском и украинском языках. В нём он рассказывает о прошедших месяцах конфликта. На кадрах видны различные помещения. Видны таблички "Офис президента Украины" и "Руководство кабинета министров", размещённые внутри бункера.

Владимир Путин 24 февраля 2022 г. объявил о начале специальной операции в Донбассе. Он заверил, что ставит целью не "оккупацию" Украины, а "денацификацию". Минобороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация украинской армии.