Фонд святой Екатерины получил награду за возрождение и развитие старейшего уральского села Новоипатово

В Сысерти прошла церемония награждения уральских меценатов, внесших вклад в возрождение и развитие одного из старейших сел Среднего Урала - села Новоипатово. Особое внимание было уделено Фонду святой Екатерины, который помог с реализацией социально значимых проектов и мероприятий на территории округа.

"Сложно оценить масштаб помощи учредителей Фонда святой Екатерины селу Новоипатово. Это и колоссальное развитие храма Архангела Михаила, поддержка спортивных состязаний и секции настольного тенниса, закладка фундамента новых традиций. Чуть-чуть завидно жителям села, но очень радостно за них", - отметил глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.

Отметим, что храм Архангела Михаила в Новоипатово уже несколько лет является точкой притяжение как для гостей из других городов и областей, так и для местных жителей. Люди приезжают в село провести таинство крещения и венчания или просто ради эстетического интереса, чтобы оценить внутреннее убранство и фрески. Более того, каждый год в храме проходят праздничные гуляния и спортивные состязания, а в этом году Фонд святой Екатерины зародил новую православную традицию - сентябрьский крестный ход в день праздника Чуда Архистратига Михаила в Хонех.

Кроме проектов, направленных на религиозный аспект жизни местных жителей, фонд также содействовал образовательной сфере сельчан, открыв воскресную школу при храме, где проводятся занятия по основам православия, познавательные уроки и мастер-классы. Позаботились в фонде и о насыщенном свободном времяпрепровождении детей Новоипатово. На базе школы появилась команда "Юных следопытов", дети также могут посещать клуб настольного тенниса, открытый для всех желающих, что способствует развитию физической активности среди населения.