Общество Свердловская область
Фото: Фонд святой Екатерины

Фонд святой Екатерины получил награду за возрождение и развитие старейшего уральского села Новоипатово

В Сысерти прошла церемония награждения уральских меценатов, внесших вклад в возрождение и развитие одного из старейших сел Среднего Урала - села Новоипатово. Особое внимание было уделено Фонду святой Екатерины, который помог с реализацией социально значимых проектов и мероприятий на территории округа.

Награждение уральских меценатов за возрождение и развитие села Новоипатово(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

"Сложно оценить масштаб помощи учредителей Фонда святой Екатерины селу Новоипатово. Это и колоссальное развитие храма Архангела Михаила, поддержка спортивных состязаний и секции настольного тенниса, закладка фундамента новых традиций. Чуть-чуть завидно жителям села, но очень радостно за них", - отметил глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских.

Глава Сысертского муниципального округа Дмитрий Нисковских(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Награждение уральских меценатов за возрождение и развитие села Новоипатово(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Отметим, что храм Архангела Михаила в Новоипатово уже несколько лет является точкой притяжение как для гостей из других городов и областей, так и для местных жителей. Люди приезжают в село провести таинство крещения и венчания или просто ради эстетического интереса, чтобы оценить внутреннее убранство и фрески. Более того, каждый год в храме проходят праздничные гуляния и спортивные состязания, а в этом году Фонд святой Екатерины зародил новую православную традицию - сентябрьский крестный ход в день праздника Чуда Архистратига Михаила в Хонех.

Храм Архангела Михаила в Новоипатово(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Храм Архангела Михаила в Новоипатово(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Храм Архангела Михаила в Новоипатово(2026)|Фото: Фонд святой Екатерины

Кроме проектов, направленных на религиозный аспект жизни местных жителей, фонд также содействовал образовательной сфере сельчан, открыв воскресную школу при храме, где проводятся занятия по основам православия, познавательные уроки и мастер-классы. Позаботились в фонде и о насыщенном свободном времяпрепровождении детей Новоипатово. На базе школы появилась команда "Юных следопытов", дети также могут посещать клуб настольного тенниса, открытый для всех желающих, что способствует развитию физической активности среди населения.

Теги: Сысерть, Новоипатово, Фонд святой Екатерины, награждение


