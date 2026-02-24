Опрос: жители Екатеринбурга заявили о низких зарплатах в сферах образования и медицины

Жители Екатеринбурга рассказали, какие профессии считают самыми недооцененными. Опрос на эту тему в феврале нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, горожане считают, что явно недооценен труд работников в сферах образования и медицины. Так, зарплаты педагогов и воспитателей назвали низкими 26% екатеринбуржцев, зарплаты врачей, фельдшеров и медсестер – 16%.

12% опрошенных уверены, что надо больше платить квалифицированным рабочим на заводах и стройках. 10% за то, чтобы повысить зарплаты уборщиков и дворников. По 9% отметили невысокие оклады инженерных работников, а также продавцов и кассиров.

4% екатеринбуржцев считают недооцененным труд бухгалтеров. Также 4% заявили, что на российском рынке недооценены вообще любые виды работ. А 3% заявили о низких зарплатах в бюджетной сфере.

Ранее другой опрос показал, что 11% жителей Екатеринбурга готовы полностью перевести зарплату в "цифру".