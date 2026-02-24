В Сербии предотвращено свержение президента Вучича

В Сербии предотвращено свержение государственного строя. Задержаны двое людей (1975 и 1983 г.р.).

По версии следствия, речь идёт о жителях города Кралево. Подозреваемые в декабре 2025 – феврале 2026 гг. договорились о насильственном изменении конституционного устройства Сербии и свержении высших органов власти страны.

Они собирались купить оружие и совершить покушение на президента страны Александра Вучича и его семью. Подозреваемые задержаны на срок до 48 часов, сообщает МВД Сербии.