Экс-посла Великобритании в США, задержанного по делу Эпштейна, отпустили под залог

Бывшего посла Великобритании в США Питера Мандельсона отпустили под залог, сообщает Sky News.

Экс-посла задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением в рамках дела Джеффри Эпштейна. Он вернулся домой ночью после девяти часов под стражей.

Как выяснили британские СМИ после публикации последней партии файлов Эпштейна минюстом США, Мандельсон в 2009 году, будучи министром по делам бизнеса, переслал внутренний документ правительства страны финансисту, который был обвинен в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации.

Кроме того, по данным Financial Times, в 2010 году Мандельсон лоббировал интересы Эпштейна в правительстве США в сфере банковского регулирования.

После публикации досье Эпштейна The Telegraph писала, что практически все в Британии в частном порядке призывают к смене премьера Кира Стармера.