Словакия остановила экстренные поставки электроэнергии на Украину

Словакия прекращает экстренные поставки электроэнергии Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своем специальном видеообращении.

Если Киев обратится к Братиславе с просьбой о помощи в стабилизации энергетической сети, то такой помощи больше не будет, подчеркнул Фицо. После того как киевский режим остановил в конце января транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба", об этом не может быть и речи.

В Киеве поспешили заверить, что решение Словакии не повлияет на ситуацию в энергосистеме Украины. Такая помощь запрашивалась редко и в небольшом объеме.

При этом Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии Украине ради венгров Закарпатья. Именно ради них, а не ради Зеленского и его режима, Венгрия будет поставлять электричество, сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Недавно между Украиной и Венгрией со Словакией возник новый виток напряженности. Венгрия и Словакия остановили поставки дизельного топлива на Украину, требуя возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". В Киеве возмущены этим и требуют от стран отказаться от российских энергоресурсов.

Украинские эксперты прогнозируют, что отказ Венгрии Словакии от поставок дизельного топлива не приведет к критическим последствиям, хотя топливо подорожает. А вот отказ Словакии от поставок электричества может быть весьма чувствителен. За последний месяц Украина импортировала из Словакии около 18% всех поставок.