Мигрантам усложнят получение патента и временного проживания

Госдума планирует оперативно рассмотреть новый законопроект, который меняет правила получения патентов и разрешений на временное проживание для иностранных граждан. Об этом сообщило издание "Интерфакс", приводя слова спикера Вячеслава Володина. Он отметил, что миграционная политика - один из главных вопросов, стоящих перед депутатами.

Документ, разработанный правительством и представленный 21 февраля, предлагает, чтобы трудовые мигранты платили фиксированный налог авансом не только за себя, но и за всех членов своей семьи, находящихся на иждивении в России. Срок пребывания самих мигрантов и их родственников напрямую свяжут со сроком их трудовых контрактов.

По новым правилам, если совершеннолетние дети мигранта больше не имеют оснований для легального проживания, они должны будут покинуть Россию в течение 30 дней после достижения 18 лет. Если мигрант не сможет подтвердить свои доходы или его заработок окажется меньше установленного минимума с учетом семьи, то разрешение на работу или патент будет отменен. Однако эти правила не распространятся на тех, кто впервые оформляет патент, а также на мигрантов, помогающих частным лицам по бытовым вопросам, не связанным с бизнесом.

Также законопроект ужесточает критерии для получения или продления РВП и вида на жительство: если иностранный работник за год имел трудовой стаж менее десяти месяцев, ему могут отказать или аннулировать разрешение. В тексте есть и дополнительные изменения, касающиеся работы иностранцев в России.

По словам Володина, Россия не должна брать на себя излишние социальные обязательства за мигрантов. Новый подход позволит оперативнее проверять доходы иностранцев, контролировать законность их статуса и снизить нагрузку на государственные службы.

Ранее уже сообщалось, что в России подготовили законопроект, который предусматривает, что дети мигрантов после достижения 18 лет должны будут уехать из страны в течение 30 дней. Этот законопроект правительство внесло в Госдуму 21 февраля 2026 года.