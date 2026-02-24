В Сургуте вынесен приговор о хищении более 10 миллионов рублей

В Сургуте вынесен приговор о хищении денежных средств на сумму более 10 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Югры.

Местный житель признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Установлено, что с февраля по сентябрь 2022 год подсудимый, занимал должность руководителя отдела продаж автомобилей с пробегом одного из автосалонов в Сургуте и продавал автомобили, не внося в кассу полученные от клиентов деньги. В результате ущерб автосалону составил более 10 млн руб.

Суд приговорил его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также суд удовлетворил гражданский иск на сумму похищенных денежных средств.