В аэропорту Екатеринбурга задержаны четыре рейса, два из них – в Сочи

Во вторник, 24 февраля, в екатеринбургском аэропорту Кольцово оказались задержаны сразу четыре рейса. Два из них – в Сочи.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, рейс FV-6122 авиакомпании "Россия" в Сочи должен был вылететь сегодня в 6 часов 5 минут. Теперь планируемое время вылета составляет 15 часов 35 минут. Прибывшие в аэропорт 14 пассажиров размещены в гостинице "Аист".

Рейс DP-340 авиакомпании "Победа" в Сочи по расписанию должен был отправиться в 6 часов 15 минут. Вылет перенесли на 18 часов 40 минут. Прибывших в аэропорт Екатеринбурга с этого рейса разместят в гостинице "Атлантика".

Кроме этого, рейс U6-2265 "Уральских авиалиний" в Ташкент собирался вылететь в 6 часов 10 минут. Сейчас планируемое время вылета – 11 часов.

Наконец, рейс U6-2861 "Уральских авиалиний" в Самарканд по расписанию должен был отправиться еще в 21 час 23 февраля. Теперь его планируемое время вылета составляет 12 часов 30 минут 24 февраля. Прибывшие 72 пассажира размещены в гостинице "Атлантика".

Напомним, накануне в аэропорту Сочи вводили временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.