Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао

Голландский специалист Дик Адвокат покинул пост главного тренера сборной Кюрасао по футболу.

Как сообщает издание "Чемпионат", отставку Адвоката уже подтвердили в пресс-службе национальной команды Кюрасао. Отмечается, что решение тренера оставить свой пост связано с серьезными проблемами со здоровьем у дочери.

Напомним, Дик Адвокат возглавлял Кюрасао с 2024 года. Под его руководством команда вышла на чемпионат мира-2026, который этим летом пройдет в США, Мексике и Канаде. Ранее Адвокат возглавлял сборную России.

Стоит отметить, что Кюрасао стало самой маленькой страной, вышедшей на ЧМ по футболу.