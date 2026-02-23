23 Февраля 2026
Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге поместили под домашний арест подростка, напавшего с толпой на мужчину

В Екатеринбурге суд избрал меру пресечения еще двум подросткам, обвиняемым в хулиганстве с применением оружия. Одного поместили под домашний арест.

Напомним, инцидент произошел на днях на улице Шаумяна: вооруженные подростки толпой напали на мужчину и выстрелили ему в голову из ракетницы. Следственный комитет возбудил уголовное дело, которым заинтересовался глава ведомства Александр Бастрыкин. На прошлой неделе Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения четверым подросткам, обвиняемым в нападении.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, еще двоим несовершеннолетним, проходящим по этому делу, избрана мера пресечения. Сегодня Верх-Исетский райсуд назначил 14-летнему подростку запрет определенных действий. А 17-летний юноша отправлен под домашний арест до 18 апреля 2026 года.

"В случае нарушения условий меры пресечения она может быть изменена на более строгую", - отметили в суде.

Ранее пострадавший мужчина рассказал подробности о нападении на него подростков.

Теги: подросток, суд, нападение, домашний арест, Екатеринбург


