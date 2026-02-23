23 Февраля 2026
Образование Свердловская область Уральский ФО
Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Паслер встретился с новым ректором УрФУ: что обсуждали

Губернатор Свердловской области Денис Паслер провел рабочую встречу с новым ректором Уральского федерального университета Ильей Обабковым.

Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, обсуждались основные задачи высшей школы региона. Паслер поручил расширить перечень программ переподготовки, максимально использовать возможности и инфраструктуру для научной и исследовательской деятельности, чтобы сделать вуз точкой пересборки для уральской промышленности, а также вместе с предприятиями интегрировать передовые научные разработки и цифровые решения в производство.

Денис Паслер и Илья Обабков(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор отметил важность профориентационной работы вуза, его развития для формирования кадрового потенциала Свердловской области. По его словам, УрФУ должен соответствовать всем стандартам молодежи.

Также на встрече обсудили подготовку к предстоящему Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге в сентябре.

Илья Обабков и Денис Паслер(2026)|Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, Илья Обабков, ранее занимавший пост директора института радиоэлектроники и информационных технологий – РТФ УрФУ, был назначен исполняющим обязанности главы вуза 30 мая прошлого года. В ноябре набсовет УрФУ рекомендовал назначить его на пост ректора. Официально руководителем УрФУ Обабков был утвержден распоряжением председателя Правительства РФ Михаила Мишустина в феврале нынешнего года.

Теги: Паслер, Обабков, встреча, ректор, губернатор


