Сергей Кравчук: В Хабаровске в связи со снежным циклоном все службы перешли в режим повышенной готовности

В Хабаровске все городские службы перешли в режим повышенной готовности. Об этом сообщил мэр города Сергей Кравчук.

Для оперативного реагирования в связи со снежным циклоном в городе развернута работа оперштаба.

Синоптики прогнозируют ветер 9-14 м/с с порывами, достигающими 22 м/с. На дорогах: сохранятся гололедные явления и снежный накат. В Хабаровске снежная метель.

"Перебоев в работе транспорта не наблюдается. Дорожные службы активно очищают остановочные площадки. Колонна спецтехники в данный момент провела уборку улиц: Волочаевская, Джержинского, Запарина, Павла Морозова, Автобусная, Брестская, Серышева, Льва Толстого, Некрасова, Дикопольцева, Гагарина, Горького. Также осуществляется посыпка ПСС спусков и подъемов", - сообщил Сергей Кравчук.

Мэр Хабаровска обратился с просьбой к автомобилистам - быть крайне внимательными за рулем, не превышать скоростной режим, соблюдать дистанцию и не мешать работе спецтехники, а также не оставлять машины вдоль дорог, так как в ночное время дорожные службы будут осуществлять вывоз снежных масс с городских улиц.