В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Как пишет РИА Новости, ограничения в работе аэропорта Сочи вводили сегодня в 10.04 мск. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.

"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлой недели из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска были задержаны рейсы в Сочи.