В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на полеты
В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Как пишет РИА Новости, ограничения в работе аэропорта Сочи вводили сегодня в 10.04 мск. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов.
"Аэропорт Сочи. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении Росавиации.
Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлой недели из аэропортов Екатеринбурга и Челябинска были задержаны рейсы в Сочи.