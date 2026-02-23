Спикер и депутаты Астраханской городской Думы 23 февраля приняли участие в памятных мероприятиях в честь Дня защитника Отечества

23 февраля председатель и депутаты Городской Думы Астрахани приняли участие в торжественных церемониях возложения венков и цветов у памятных мест города, посвященных воинской доблести.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, председатель Городской Думы Игорь Седов, глава администрации города Игорь Редькин, областные и городские депутаты, представители общественных организаций возложили венки и цветы к обелиску в Братском саду.

Также Игорь Седов обратился с поздравлением с 23 февраля ко всем астраханцам.

"Это не просто профессиональный праздник военных. Это день признания великого подвига тех, кто во все времена ставил интересы Родины выше собственных.

История России — это летопись стойкости. Сегодня эстафету подвига приняли участники специальной военной операции. В сложнейших условиях они вновь доказывают всему миру, что такое настоящий русский характер, верность присяге и готовность защищать своих", - говорится в поздравлении председателя Астраханской городской Думы.

Спикер пожелал землякам крепкого здоровья, мира, благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

В мероприятиях, приуроченных к Дню защитника Отечества принимали депутаты Астраханской городской Думы. Так, заместитель председателя Городской Думы Александр Календр участвовал в памятном мероприятии в сквере имени Наташи Качуевской у мемориала-часовни «Часовые Памяти». Депутаты Валентина Чернякова и Александр Латунов вместе с ветеранами и представителями городских общественных и молодёжных организаций стали участниками церемонии, прошедшей у памятника «Морякам, погибшим в годы Гражданской войны за установление Советской власти в Астрахани».

Председатель комитета по нормотворчеству, законности и противодействую коррупции Алексей Сиротин представил городской депутатский корпус на возложении венков и цветов к мемориалу на бульваре Победы. В торжественной церемонии у знака «В память о погибших кораблях в 1942 году» на набережной Волги принял участие председатель комитета Городской Думы по социальной политике, спорту, туризму и молодёжной политике Максим Карташов.

На центральном городском кладбище по улице Софьи Перовской цветы к братской могиле советских воинов возложил председатель Городской Думы Игорь Седов.

В рамках торжественно-траурных церемоний, прошедших сегодня в Астрахани, все участники почтили память погибших воинов минутой молчания.