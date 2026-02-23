Министры иностранных дел ЕС не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России

Министры иностранных дел Евросоюза не смогут согласовать 20-й пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Об этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

"Конечно, мы будем обсуждать 20-й пакет санкций. Вы видите, что прогресса сегодня не будет, но мы сделаем усилие. Мы выслушаем все возражения и подумаем, что можно сделать", - отметила она.

Как пишет ТАСС, Каллас добавила, что Еврокомиссия "делает все возможное, чтобы продавить санкции, работает со странами, которые их блокируют, но слышит очень жесткие заявления от этих стран".

"Я не вижу возможности, чтобы они поменяли позицию сегодня", - признала глава дипслужбы ЕС.

Ранее сообщалось, что послы стран Евросоюза не смогли согласовать 20-й пакет санкций в отношении России. Еврокомиссия требует принять его к годовщине начала СВО – 24 февраля.