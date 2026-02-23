Декан МГУ: ИИ ведет образование к катастрофе

Внедрение искусственного интеллекта (ИИ), которое происходит ускоренными темпами, приведет образование к катастрофе. В этом уверен декан экономического факультета МГУ доктор экономических наук Александр Аузан, который рассказал об этом в интервью директору ВЦИОМ Валерию Федорову.

В образовании ИИ приведет к катастрофическим последствиям намного быстрее, чем в других отраслях. Это уже происходит. Фактически в образовании идет торфяной пожар, который все выжигает, говорит Аузан. ИИ уже поглотил систему образования, но масштабы разрушения еще не до всех дошли. Между тем в вузах студенты, которые пишут "лямбда" русскими буквами, потому что не знают, что такое буквенные обозначения. Они просто "ретрансляторы", умственная деградация чудовищная, подчеркивает профессор.

"Если ничего не делать, то в перспективе уже не 20 лет, а 3-5 лет, мы окажемся в ситуации, когда нейросеть под ником "студент" сдает экзамен нейросети под ником "профессор". И непонятно только, почему мы диплом даем после экзамена. Происходит обнуление образования. Мы идем к очень скорой катастрофе в образовании", - считает Аузан.

Он прогнозирует, что останется маленькое, очень дорогое живое образование в 15 ведущих университетах страны, где не будет ни экзаменов, ни зачетов и где будут группы учеников, как в античности вокруг Аристотеля. Это будет максимум 1% населения.

У подростков и молодежи явный недостаток критического мышления, но важно, что зумеры очень критичны по отношению к людям, особенно старшего поколения, не признают авторитетов и разных правил. Но вот продукты ИИ вызывают у них абсолютное доверие, обратил внимание эксперт. Он назвал пять необходимых характеристик для образования в будущем: память, воображение, интуицию, критическое мышление и эмпатию.

Ранее Аузан рассказал, что у молодежи память вынесена во внешние приборы. В 2020 году экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что цифровизация обучения приводит к атрофии мышления: человек, который привязан к гаджетам, утрачивает важнейшую функцию целеполагания.