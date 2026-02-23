Путин похвалил действия российских военных в зоне СВО

Владимир Путин похвалил действия российских военных в зоне СВО.

"Вы твердо стоите за Россию, действуете слаженно и четко", - сказал он.

Как пишет "Интерфакс", это заявление прозвучало на церемонии вручения государственных наград участникам СВО. Президент призвал их никогда не забывать об ответственности, которая на них возложена.

"Мы все понимаем, какая ответственность на вас. Это, наверное, самое главное для офицера", - отметил Путин.

Напомним, сегодня президент РФ поздравил россиян с Днем защитника Отечества.